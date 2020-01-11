Под Лихославлем на М-10 насмерть сбили пешехода, а под Ржевом машина съехала в кювет
11 января в Тверской области не обошлось без ДТП.
Рано утром в Лихославльском районе на 9 км трассы М-10 водитель LADA Priora сбил пешехода, который шёл с Лихославля в попутном направлении в сторону трассы. В управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что пешеход погиб на месте. Личность его пока не установлена.
К середине дня в Ржевском районе на 112 км автодороги Тверь-Ржев произошел съезд с дороги легкового автомобиля "Рено Логан".
Водитель не оценил погодные условия и не справился с управлением. После чего машину занесло, она перевернулась, а после съезда в кювет врезалась в дорожный указатель. Водитель (был трезвым) и пассажир пострадали, но угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU