Под Лихославлем на М-10 насмерть сбили пешехода, а под Ржевом машина съехала в кювет

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:03:41+03:00

В Тверской области 11 января не обошлось без ДТП

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11 января в Тверской области не обошлось без ДТП.

Рано утром в Лихославльском районе на 9 км трассы М-10 водитель LADA Priora сбил пешехода, который шёл с Лихославля в попутном направлении в сторону трассы. В управлении ГИБДД по Тверской области сообщают, что пешеход погиб на месте. Личность его пока не установлена.

К середине дня в Ржевском районе на 112 км автодороги Тверь-Ржев произошел съезд с дороги легкового автомобиля "Рено Логан".

Водитель не оценил погодные условия и не справился с управлением. После чего машину занесло, она перевернулась, а после съезда в кювет врезалась в дорожный указатель. Водитель (был трезвым) и пассажир пострадали, но угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU