Певец Евгений Окунев вместо цветов попросил принести на его Рождественский концерт в Твери корм для животных

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:14:48+03:00

Который он потом доставит в приют

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12 января в ДК "Металлист" Твери пройдет Рождественский концерт Евгения Окунева "Белый снег". В программе Евгений исполнит популярные и авторские песни, также выступят и специальные гости концерта. На этот раз в программе примут участие: артисты Ольга Никитина (рояль), Евгений Окунев, Александр Митрохин (дуэт "Дежа Вю"), Марат Корнаухов (рэп, вокал), Светлана Бархатова и образцовый хореографический ансамбль "Живой свет", Дмитрий Шумейкин (гитара), Трио "Jazz Splash" и др.

В эфире радио "Комсомольская правда" певец попросил зрителей на этот раз не покупать ему цветы, а лучше принести корм для животных.

- Начну с того, что вы у меня самые лучшие, и об этом помимо всего прочего говорят огромные охапки цветов, которые я после каждого концерта уношу домой. И каждый раз у меня душа не на месте, когда цветы начинают вянуть... Сегодня я хочу обратиться к вам с просьбой: "Пожалуйста, если вы решили купить для меня цветы, то на эту сумму лучше возьмите корм для собак и кошек. Этим вы не только поможете животным, но и доставите мне огромное удовольствие!"

Корм Евгений потом планирует доставить в приют для животных. "Мы с вами вместе сделаем доброе дело. Я очень хочу, чтобы мои концерты не только радовали слушателей, но и приносили пользу", - отметил он по время эфира.

Евгений ОКунев - молодой талантливый певец и автор песен, полуфиналист телепроекта "Новая звезда", ученик Ларисы Долиной, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, создатель и солист группы Дежа Вю.

ДК "Металлист"

Начало в 17.00. (Билеты можно приобрести в кассе).

Вместо цветов на концерт - корм для животных. Прямой эфир с Евгением ОКуневым на радио КП.

ИСТОЧНИК KP.RU