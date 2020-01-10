С начала года в Тверской области простуду подхватили почти три тысячи человек

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:45:56+03:00

Эксперты отмечают низкий порог заболеваемости ОРВИ с начала года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает проведение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения региона.

По данным ведомства, на с начала 2020 года в Верхневолжье выявлено 2,9 тыс. случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Этот показатель ниже расчетного эпидемического порога и уровня заболеваемости предыдущей недели.

Эпидпороги не превышены по всем группам населения.

- Уровень заболеваемости ОРВИ невысокий. Это связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в связи с праздниками и каникулами в детских коллективах,- отмечают в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU