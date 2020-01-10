С начала года в Тверской области простуду подхватили почти три тысячи человек
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает проведение мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения региона.
По данным ведомства, на с начала 2020 года в Верхневолжье выявлено 2,9 тыс. случаев инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Этот показатель ниже расчетного эпидемического порога и уровня заболеваемости предыдущей недели.
Эпидпороги не превышены по всем группам населения.
- Уровень заболеваемости ОРВИ невысокий. Это связано с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в связи с праздниками и каникулами в детских коллективах,- отмечают в Роспотребнадзоре.
Ситуация остается на контроле ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU