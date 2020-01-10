В Твери мужчина украл из магазина терминал для считывания штрих-кодов
В полицию обратился представитель одного из сетевых магазинов Твери. Он рассказал, что из торговой точки неизвестный похитил терминал сбора данных – компактное переносное устройство, оснащенное считывателем штрих-кода товара. Ущерб составил 45 000 рублей.
На месте происшествия полицейские выяснили, что продавец магазина оставила терминал без присмотра на стеллаже в торговом зале. На след предполагаемого преступника помогли выйти записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.
Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. В полиции он сознался в содеянном и вернул похищенный терминал.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU