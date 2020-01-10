Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко нелестно выразилась о Тверской области и обозвала ее жителей "упырями"
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко побывала в Тверской области, о чем и рассказала 9 января на своей странице в Фейсбуке. В выражениях общественница не стеснялась и выразилась о регионе не очень лестно.
"Места темные, глухие. Часто непролазные. Сыро, депрессивно", - пишет активистка.
Особые опасения у Анны Левченко вызвали поселок Селижарово и город воинской славы Ржев: "Поселки городского типа вроде Селижарово, где из машины страшно выходить, потому что - упыри, либо городки типа Ржева, где если не убьют, то изнасилуют". Городской пейзаж гостью также не вдохновил.
"Упырей" в Селижарово общественница проиллюстрировала скриншотом карты с одноименным названием деревни.
"А рядом и действительно - УПЫРИ! Благодатный регион, ничего не скажешь", - подвела итог Анна Левченко.
Лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко нелестно выразилась о Тверской области и обозвала ее жителей "упырями" Фото: фото и скрин facebook.com/Анна Левченко
Пост возмутил многих жителей Тверской области, которые мнение общественницы не разделили и отметили, что в регионе много красивых и живописных мест, а среди населения - культурных и воспитанных людей.
Правда, среди комментаторов нашлись и те, кто с мнением Анны Левченко согласен. Но они оказались в меньшинстве.
ИСТОЧНИК KP.RU