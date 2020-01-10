В ДТП на улице Паши Савельевой в Твери пострадали два человека

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:15:21+03:00

ДТП на улице Паши Савельевой Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы их жизни нет

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Авария произошла накануне вечером, 9 января, в районе дома №49 на улице Паши Савельевой в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Опель Астра", наехал на мачту уличного освещения.

В результате столкновения пострадал сам водитель и пассажир автомобиля. Угрозы их жизни нет. Участок дороги на момент ДТП был обработан.

ИСТОЧНИК KP.RU