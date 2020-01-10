В ДТП на улице Паши Савельевой в Твери пострадали два человека
Угрозы их жизни нет
ДТП на улице Паши Савельевой Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла накануне вечером, 9 января, в районе дома №49 на улице Паши Савельевой в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Опель Астра", наехал на мачту уличного освещения.
В результате столкновения пострадал сам водитель и пассажир автомобиля. Угрозы их жизни нет. Участок дороги на момент ДТП был обработан.
ИСТОЧНИК KP.RU