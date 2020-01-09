Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения Элвиса Пресли, открылась в Твери

9 Янв. 2020 2020-01-10T00:36:48+03:00

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С 8 по 15 января в зале нотно-музыкальной литературы библиотеки имени Горького Твери работает выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения знаменитого певца и композитора Элвиса Пресли. Выставка разноплановая. Здесь можно почитать книги и статьи о его жизни и творчестве, послушать записи песен на дисках и грампластинках в его неподражаемом исполнении.

Элвис Арон Пресли родился 8 января 1935 года в городке Тьюпело (штат Миссисипи) в бедной и глубоко религиозной семье. В детстве он часто пел церковные гимны. В 1943 году Элвис победил на конкурсе юных исполнителей на местной ярмарке, а через три года получил от отца в подарок гитару. После переезда с семьёй в Мемфис, юный Элвис решает записать любительскую пластинку – подарок для матери к дню рождения. Голос паренька привлёк внимание владельцев студии звукозаписи, его пригласили на прослушивание. Так началась карьера музыканта.

Элвис Пресли стал человеком, изменившим популярную музыку ХХ века. Его творческое наследие огромно – до сих пор выходят диски с его записями, не издававшимися ранее. Он был разносторонне одарённым человеком – певцом, аранжировщиком, актёром и спортсменом. В его характере сочетались качества, которые кажутся несовместимыми – бунтарь, примерный семьянин, суперзвезда, добропорядочный обыватель.

Именно Элвис ввёл ритм во всё – в музыку, в язык, в стиль. Он был настоящей культурной революцией. О нём написано много книг, в которых правда и вымысел слились воедино так, что её уже трудно отделить друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU