Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:07:47+03:00

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В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный злоумышленник через окно проник в ее квартиру и похитил икону, два меховых воротника и электроинструменты. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Правоохранители составили описание пропавших вещей, опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего, на месте изъяли следы и улики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 53-летний житель Кувшиновского района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант задержан, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Похищенное имущество частично изъято. В ближайшее время его вернут владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU