2020-01-09T16:07:47+03:00
Происшествия

Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери полицейские задержали квартирного вораВ Твери полицейские задержали квартирного вораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный злоумышленник через окно проник в ее квартиру и похитил икону, два меховых воротника и электроинструменты. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Правоохранители составили описание пропавших вещей, опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего, на месте изъяли следы и улики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 53-летний житель Кувшиновского района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант задержан, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Похищенное имущество частично изъято. В ближайшее время его вернут владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина-водитель пострадала в ДТП под Тверью
В Тверской области умирают чаще, чем рождаются
За период январских праздников в "скорую помощь" в Твери обратились почти пять тысяч человек
В Тверской области иномарка съехала в кювет
Восточный ветер перемен принесет в Тверь настоящий мороз
Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника
Более 3500 человек следили за безопасностью в Тверской области в новогодние праздники
В Тверской области начался набор водителей для работы на "Транспорте Верхневолжья"
Молодёжь Тверской области приглашают на "Творческий вечер"
В центре Твери произошло массовое ДТП с участием четырех машин
В Твери состоится Рождественский турнир по тхэквондо
В Тверской области молодой человек угнал автомобиль и бросил его в канаве
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет, пострадала женщина
Злоумышленники обокрали дом пожилой женщины в Тверской области
Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ
Житель Твери задержан по подозрению в убийстве приятеля
Хоккеист из Твери Илья Ковальчук купил дом в "звездном" районе Беверли-Хиллз
В Твери полицейские нашли украденный у посетителя кафе дорогой смартфон
Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата
Вертолет санавиации МЧС Тверской области вылетал на срочный вызов в Кимры
В Тверской области женщина на иномарке съехала в кювет и врезалась в дерево
Пьяная женщина подралась с полицейским в Тверской области
В Твери подведут итоги первого Областного детско –юношеского фестиваля «#PROНовыйГод»
В благодарность за выпивку мужчина в Тверской области украл банковскую карту товарища и снял с нее деньги
В Твери горит ангар, на месте работают спасатели
Внедорожник столкнулся в рейсовым автобусом под Нелидово в Тверской области
Рождество, Новый год и Святки встретят в Твери на празднике в народных традициях