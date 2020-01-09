Похититель вынес из квартиры в Твери икону и два меховых воротника
В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный злоумышленник через окно проник в ее квартиру и похитил икону, два меховых воротника и электроинструменты. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Правоохранители составили описание пропавших вещей, опросили соседей и возможных очевидцев произошедшего, на месте изъяли следы и улики.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 53-летний житель Кувшиновского района.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант задержан, ему грозит до шести лет тюрьмы.
Похищенное имущество частично изъято. В ближайшее время его вернут владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU