Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ предоставил гарантийную поддержку в размере 2 млрд рублей ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие", которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе.
Напомним, порядка 450 новых автобусов должны выйти на маршруты с 3 февраля 2020 года. Транспорт экологического стандарта "Евро-5" будет возить пассажиров по 85 маршрутам: 30 муниципальным и 55 межмуниципальным.
- При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие, - отметил губернатор Игорь Руденя.
Все льготы на проезд будут сохранены. Общественный транспорт будет работать с 5 утра до полуночи. Интервалы движения автобусов составят в среднем четыре минуты, в отдаленных районах – от пяти до пятнадцати минут.
Контролировать график движения автобусов и качество перевозок будет государственное казенное учреждение "Организатор перевозок Тверской области".
ИСТОЧНИК KP.RU