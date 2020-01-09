2020-01-09T13:21:35+03:00
Общество

Новая транспортная система в Тверской области будет внедрена под гарантии ВЭБ.РФ

Госкорпорация предоставила региону 2 млрд рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Новые автобусы поедут по Твери и Калининскому району с 3 февраля Фото: ПТОНовые автобусы поедут по Твери и Калининскому району с 3 февраля Фото: ПТО
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ВЭБ.РФ совместно с Банком ДОМ.РФ предоставил гарантийную поддержку в размере 2 млрд рублей ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие", которое будет обслуживать основную часть маршрутов в Твери и Калининском районе.

Напомним, порядка 450 новых автобусов должны выйти на маршруты с 3 февраля 2020 года. Транспорт экологического стандарта "Евро-5" будет возить пассажиров по 85 маршрутам: 30 муниципальным и 55 межмуниципальным.

- При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Все льготы на проезд будут сохранены. Общественный транспорт будет работать с 5 утра до полуночи. Интервалы движения автобусов составят в среднем четыре минуты, в отдаленных районах – от пяти до пятнадцати минут.

Контролировать график движения автобусов и качество перевозок будет государственное казенное учреждение "Организатор перевозок Тверской области".

ИСТОЧНИК KP.RU

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