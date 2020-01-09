2020-01-09T09:59:56+03:00
Происшествия

Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата

Мужчине грозит реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство брата, предстанет перед судомМужчина, обвиняемый в покушении на убийство брата, предстанет перед судомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокурором Московского района города Твери утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство брата.

Установлено, что обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, начал обвинять брата, который так же был пьян, в убийстве матери. В пылу ссоры мужчина взял нож и несколько раз ударил потерпевшего, поранив ему спину, руку и ногу.

- Свой умысел на убийство мужчина довести до конца не смог, так как потерпевший активно сопротивлялся и ему была оказана своевременная медицинская помощь,- сообщили в областной прокуратуре.

За совершение покушения на убийство фигуранту грозит безальтернативное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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