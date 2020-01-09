Жителя Твери будут судить за покушение на убийство брата
Прокурором Московского района города Твери утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на убийство брата.
Установлено, что обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, начал обвинять брата, который так же был пьян, в убийстве матери. В пылу ссоры мужчина взял нож и несколько раз ударил потерпевшего, поранив ему спину, руку и ногу.
- Свой умысел на убийство мужчина довести до конца не смог, так как потерпевший активно сопротивлялся и ему была оказана своевременная медицинская помощь,- сообщили в областной прокуратуре.
За совершение покушения на убийство фигуранту грозит безальтернативное лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU