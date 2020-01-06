В Ботаническом саду Твери научат плести мочалки

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:24:37+03:00

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8 января 15:00 в Ботаническом саду Тверского госуниверситета (пер.Шевченко, 16) всех желающих ждут на мастер-класс по изготовлению экологичных мочалок для кухни и ванной, об этом сообщается на официальных страничках сада в соцсетях.

Вязать будут из джутовой нити.

-Для создания мочалок из джута нам понадобятся вязальные крючки №6 или 7. Просим взять с собой на мастер-класс, - поясняют организаторы.

Гостей ждёт горячий чай. С этого года сад отказался от пластиковой посуды, поэтому нужно захватить с собой свою чашку.

Начало в 15.00. Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU