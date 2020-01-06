В Тверской области разыскиваюсь мужчину с татуировкой на левой руке

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:33:19+03:00

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В регионе ведется розыск Ретивых Владимира Ростиславовича, 1963 года рождения.

28 декабря 2019 года ушел из дома в городе Кимры на ул. Чапаева и пропал. Об этом сообщает ВПСО «Сова», волонтеры этой организации ведут его поиски.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза серо-голубые, носит бороду треугольной формы и усы.

Особые приметы: на кисти левой руки татуировка.

Был одет в камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги, черная шапка.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, связаться с ними по телефону 8(900)118-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU