2020-01-06T08:35:45+03:00
Общество

Уникальный паровоз прокатит всех желающих от Бологое до Осташкова в Тверской области

В пути будет остановка и экскурсия
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой паровоз. Фото: МТППКВот такой паровоз. Фото: МТППК
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6 января у жителей и гостей региона есть возможность прокатиться на пригородном ретро-поезде на паровой тяге на участке БологоеОсташков.

Как сообщают в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, пассажиры смогут совершить уникальное путешествие по заповедному маршруту.

Поезд отправится из Бологого в 9:25 и прибудет в Осташков в 13:07, а затем – отправится обратно в 15:07 и прибудет в Бологое в 18:21. Стоимость билета в одну сторону – 295 рубля, туда-обратно – 590 рублей.

Паровоз типа «Л» с вагонами исторического зелёного цвета курсирует по заповедному маршруту Бологое – Осташков с сентября 2018 года. На маршруте есть получасовая остановка на станции Куженкино с бесплатной экскурсией по комплексу станционных построек начала 20 века. В пути пассажиров сопровождают проводники в форменных костюмах 1940-х годов. Во время путешествия также можно заказать чай, кофе, сэндвичи и шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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