В Тверской области объектов культурного наследия стало больше

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:47:30+03:00

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Всего в Верхневолжье на государственной охране в данный момент находится более 10 тысяч объектов культурного наследия.

Теперь же по результатам проведенной историко-культурной экспертизы внесены изменения в единый реестр объектов культурного наследия, расположенных на территории региона.

Список пополнился на пять пунктов.

В пресс-службе регионального правительства поясняют: в 2019 году статус объекта культурного наследия регионального значения присвоен «Зданию вокзала станции «Кесова Гора» Московско - Виндаво - Рыбинской (Октябрьской) железной дороги, 1896 - 1898 гг.», «Парку усадьбы Рябинки, XVIII - нач. XX вв.» (Конаковский район, деревня Рябинки), «Зданию вокзала бывшей станции Скворцово Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги» (Торопецкий район, деревня Скворцово), «Ансамблю зданий и сооружений железнодорожной станции Куженкино Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902-1907 гг.» (Бологовский район, посёлок Куженкино), а также «Ансамблю усадьбы В.Д. Дервиза Домотканово» (Калининский район, д. Красная Новь).

Утверждены границы территорий этих объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU