2020-01-05T11:49:42+03:00
Общество

Горсад Твери приглашает отметить Рождество дискотекой

Запланирована большая развлекательная программа
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Во вторник, 7 января, на сцене Городского сада можно посмотреть рождественский спектакль «Приключение Новогодика». Как поясняют организаторы, ребятишки погрузятся в атмосферу настоящей сказки с приключениями, конкурсами и подарками. Начало в 14 часов.

С 16 часов возле сцены будет танцевальная вечеринка для всех желающих. 8 января можно вместе с детьми прийти в Горсад и смастерить кормушку для птичек. Мастер-класс по изготовлению кормушек стартует в полдень за сценой Горсада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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