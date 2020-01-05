Горсад Твери приглашает отметить Рождество дискотекой

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:49:42+03:00

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Во вторник, 7 января, на сцене Городского сада можно посмотреть рождественский спектакль «Приключение Новогодика». Как поясняют организаторы, ребятишки погрузятся в атмосферу настоящей сказки с приключениями, конкурсами и подарками. Начало в 14 часов.

С 16 часов возле сцены будет танцевальная вечеринка для всех желающих. 8 января можно вместе с детьми прийти в Горсад и смастерить кормушку для птичек. Мастер-класс по изготовлению кормушек стартует в полдень за сценой Горсада.

ИСТОЧНИК KP.RU