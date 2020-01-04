2020-01-04T11:03:58+03:00
Общество

Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район

Неотложная помощь потребовалась пациенту местной ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации совершил срочный вылет в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

В пятницу, 3 января, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери.

В 14:05 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Калязинского района.

Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, мужчина был доставлен в ОКБ для прохождения дальнейшего лечения.

В МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области: 8(4822)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первенство города по автокроссу "Рождественская гонка" начинается в Твери
Загадочная "Снегодамочка" ждет жителей Твери на улице Трехсвятской
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район
Два автомобиля столкнулись у автозаправки в Твери
Форвард из Твери Илья Ковальчук будет играть за канадский "Монреаль"
"Сапсан" насмерть сбил человека в Тверской области
"Новогодний автобус" с сегодняшнего дня курсирует по маршруту №36 в Твери
Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области мужчина зарезал ножом свою соседку по коммунальной квартире
В шаге от победы: группа "Витамин Б" из Тверской области выступила в полуфинале конкурса "Новая Звезда" на федеральном канале
В Твери мужчина и женщина прятали в тайники "тяжелые" наркотики
В Твери женщина нашла в коробке десять маленьких щенков
Безработная жительница Тверской области подозревается в мошенничестве с микрозаймами
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Тверской области
В канун Рождества жителей Твери приглашают потанцевать на "Снежном балу"
Икона, написанная осужденными в Тверской области, заняла второе место на конкурсе православной иконописи
Детям в Твери показывают сказки, фильмы и проводят мастер-классы
Взрыв газа в квартире в Твери мог произойти по вине сборщика кухни
Автомобили в Тверской области съезжали в кювет и сталкивались друг с другом