Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Калязинский район

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:03:58+03:00

Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Калязинский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В пятницу, 3 января, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери.

В 14:05 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Калязинского района.

Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, мужчина был доставлен в ОКБ для прохождения дальнейшего лечения.

В МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области: 8(4822)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU