"Сапсан" насмерть сбил человека в Тверской области
В Тверской области "Сапсан" сбил человекаФото: Александр ВАВИЛОВ
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ЧП произошло вечером, 3 января, на 540-м км Октябрьской железной дороги, на перегоне Решетниково-Завидово в Тверской области.
Скоростной поезд "Сапсан", следующий из Москвы в Санкт-Петербург, сбил человека находящегося на рельсах. О случившемся сообщили в ЛО МВД России на станции Тверь.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность не установлена. По данному факту проводится проверка, выяснятся все обстоятельства происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU