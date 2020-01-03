Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области
ДТП произошло в Осташковском городском округе
Женщине была оказана медицинская помощь Фото: архив "КП"
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Авария случилась в пятницу, 3 января, в Осташковском городском округе, Тверской области.
В деревне Петриково, на территории базы отдыха, 30-летняя женщина пострадала, катаясь на квадроцикле. Транспортное средство опрокинулось, и женщина сломала руку.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водительского удостоверения пострадавшая не имеет. На момент ДТП была трезвой и самостоятельно обратилась за помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU