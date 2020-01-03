Женщина сломала руку, катаясь на квадроцикле в Тверской области

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:08:25+03:00

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Авария случилась в пятницу, 3 января, в Осташковском городском округе, Тверской области.

В деревне Петриково, на территории базы отдыха, 30-летняя женщина пострадала, катаясь на квадроцикле. Транспортное средство опрокинулось, и женщина сломала руку.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водительского удостоверения пострадавшая не имеет. На момент ДТП была трезвой и самостоятельно обратилась за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU