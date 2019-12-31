2019-12-31T16:32:59+03:00
Происшествия

Группу прекрасно оснащённых автоугонщиков задержали под Тверью

Полицейские шли по следу угнанной ими машины стоимостью около двух миллионов рублей
Виктория ТУШКОВА
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Кадры с задержания. Фото: УМВД России по Тверской области.Кадры с задержания. Фото: УМВД России по Тверской области.
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Сотрудники угрозыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из Управления МВД по городу Твери в Калининском районе задержали группу автоугонщиков. Полицейские шли по следу угнанного автомобиля «Тойота». Машину стоимостью около двух миллионов рублей угнали с улицы Луначарского в Твери.

Выяснилось, что эта автокража не единственная. Автомобили угоняли в разных районах города,после чего подельники перегоняли машины в одну из деревень Калининского района, и прятали их в гараже.

- В момент задержания, в похищенной злоумышленниками автомашине, полицейские обнаружили устройства подавления GSM и GPRS сигналов, оборудование для запуска двигателя марок «Тойота» и радиостанции, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Стражи порядка изъяли у подозреваемых автомобили Рено Каптюр, Мазду – CX5, Рено Дастер, Тойоту Рав-4,ВАЗ – 2115, два ноутбука, инструменты для изменения номерных агрегатов и множество государственных регистрационных знаков.

Сейчас подельники под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.4 ст.158 УК РФ), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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