Тверь прощается с народным артистом России Константином Юченковым

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-31T12:37:20+03:00

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В последний день года Театра в России Тверь проводила в последний путь народного артиста Константина Юченкова. Прощание с актёром состоялось в Театре драмы, сцене которого Константин Глебович посвятил 45 лет своей творческой жизни.

Константин Юченков умер 28 декабря 2019 года на 73-м году жизни в результате тяжёлой болезни. В последний раз артист вышел на сцену 17 октября 2019 года в роли Фила Кавиллери в спектакле «История любви» по Эрику Сигалу. Всего за пятидесятилетнюю историю служения театру Константин Глебович сыграл 112 ролей.

Будущий народный артист родился в Смоленске 22 июня в 1947 году в театральной семье. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Работал в Ульяновском и Таллиннском театрах. В Тверь (тогда Калинин) переехал в 1974 году по приглашению главного режиссёра Тверского театра драмы Веры Ефремовой.

Константин Юченков жил театром, как и вся его семья. Его супруга - Ирина Андрианова, актриса драмтеатра, народная артистка России и верный партнёр Константина Глебовича по сцене. Дочь Алёна - кандидат филологических наук. Она делала для своего отца переводы пьес Ингер Хагеруп, по которым на Малой сцене театра Константин Юченков поставил спектакль «Норвежский круиз». Сын Денис Юченков - заслуженный артист России, ведущий актёр "Театра у Никитских ворот", телеведущий (программа "Главная дорога").

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам артиста.

Прощание с Константином Юченковым в Тверском театре драмы 31 декабря 2019 года. Фото: Игорь МАРЧЕНКОФФ

Константин Юченков в роли Антона Антоновича ("Ревизор"). С супругой, народной артисткой Ириной Андриановой. Фото: Тверской театр драмы

ИСТОЧНИК KP.RU