2019-12-31T12:37:20+03:00
Общество

Тверь прощается с народным артистом России Константином Юченковым

Константин Юченков умер 28 декабря 2019 года на 73-м году жизни
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Прощание с Константином Юченковым в Тверском театре драмы 31 декабря 2019 года. Фото: Игорь МАРЧЕНКОФФПрощание с Константином Юченковым в Тверском театре драмы 31 декабря 2019 года. Фото: Игорь МАРЧЕНКОФФ
Изменить размер текста:

В последний день года Театра в России Тверь проводила в последний путь народного артиста Константина Юченкова. Прощание с актёром состоялось в Театре драмы, сцене которого Константин Глебович посвятил 45 лет своей творческой жизни.

Константин Юченков умер 28 декабря 2019 года на 73-м году жизни в результате тяжёлой болезни. В последний раз артист вышел на сцену 17 октября 2019 года в роли Фила Кавиллери в спектакле «История любви» по Эрику Сигалу. Всего за пятидесятилетнюю историю служения театру Константин Глебович сыграл 112 ролей.

Будущий народный артист родился в Смоленске 22 июня в 1947 году в театральной семье. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Работал в Ульяновском и Таллиннском театрах. В Тверь (тогда Калинин) переехал в 1974 году по приглашению главного режиссёра Тверского театра драмы Веры Ефремовой.

Константин Юченков жил театром, как и вся его семья. Его супруга - Ирина Андрианова, актриса драмтеатра, народная артистка России и верный партнёр Константина Глебовича по сцене. Дочь Алёна - кандидат филологических наук. Она делала для своего отца переводы пьес Ингер Хагеруп, по которым на Малой сцене театра Константин Юченков поставил спектакль «Норвежский круиз». Сын Денис Юченков - заслуженный артист России, ведущий актёр "Театра у Никитских ворот", телеведущий (программа "Главная дорога").

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам артиста.

Прощание с Константином Юченковым в Тверском театре драмы 31 декабря 2019 года. Фото: Игорь МАРЧЕНКОФФ

Прощание с Константином Юченковым в Тверском театре драмы 31 декабря 2019 года. Фото: Игорь МАРЧЕНКОФФ

Константин Юченков в роли Антона Антоновича ("Ревизор"). С супругой, народной артисткой Ириной Андриановой. Фото: Тверской театр драмы

Константин Юченков в роли Антона Антоновича ("Ревизор"). С супругой, народной артисткой Ириной Андриановой. Фото: Тверской театр драмы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверь прощается с народным артистом России Константином Юченковым
Александра Прохорова возглавила комитет по делам молодёжи Тверской области
На должность министра туризма Тверской области назначен Владимир Перов
Патрулировать берега рек будут в новогодние каникулы в Твери
Владислав Белорусов назначен министром по делам территориальных образований Тверской области
Шестилетний мальчик пострадал в аварии с маршруткой в Твери
Касса Тверского драматического театра закрыта на два дня
По шесть лет "строгача" получили два молодых "закладчика" в Твери
Снегоуборочная техника Твери находится в постоянной готовности
В Твери автомобиль такси попал в ДТП
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Твери возить пассажиров не будет
В курином фарше и бедрах из Тверской области нашли сальмонеллы
В Тверской области МЧС предупреждает жителей о сильном ветре
Юморист Вадим Галыгин поохотился на кабанов в Тверской области
В Твери 30 иномарок выстроились в новогоднюю "автозвезду"
В Твери траурный цвет новогодних баннеров сменили на более праздничный
В Тверской области мужчина украл велосипед, припаркованный у поликлиники
Сливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в Твери
На Центральном рынке в Твери продавали санкционный сыр с плесенью
В Твери дети от трех до шести лет стали больше болеть ОРВИ