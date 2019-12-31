Шестилетний мальчик пострадал в аварии с маршруткой в Твери

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-31T08:44:26+03:00

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Региональная Госавтоинспекция отчиталась об итогах аварийности на дорогах области за 30 декабря 2019 года. Всего на территории Веррхеволжья за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб и ещё одиннадцать получили различные травмы.

На федеральных автодорогах М-10 «Россия», М-9 «Балтия», скоростной автодороге М-11 ДТП зарегистрировано на было, а вот в Твери произошло четыре дорожные аварии с пострадавшими, травмировано шесть человек.

С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 1 ДТП. Оно произошло вчера, 30 декабря, около 16:17 на улице Советской. 45-летний водитель маршрутного ПАЗика (№55) выбрал небезопасный интервал до впереди движущейся машины и въехал в "УАЗ", который, в свою очередь, "поцеловал" впереди идущую "Субару". В ДТП получил травмы 6-летний мальчик-пассажир маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU