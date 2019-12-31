По шесть лет "строгача" получили два молодых "закладчика" в Твери

СЕГОДНЯ 07:54 2019-12-31T07:54:00+03:00

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В Твери состоялся суд над двумя наркоторговцами, которых обвиняли в сбыте наркотических средств, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Прокуратура Тверской области сообщает, что судом установлены следующие обстоятельства дела: в мае текущего года молодые люди незаконно приобрели наркотическое средство (синтетический каннабиоид), общей массой 85 грамм. Сбывать наркотик они планировали через «закладки».

Вся партия была изъята из незаконного оборота. А "заклядчиков" суд приговорил к шести годам и трём месяцам лишения свободы (каждому) с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU