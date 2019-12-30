Снегоуборочная техника Твери находится в постоянной готовности
Во время новогодних каникул чистить и обрабатывать противоголодёдными смесями улицы Твери будет от 30 до 40 единиц снегоуборочной техники. Это КДМ (комбинированные дорожные машины), «бочки», обрабатывающие дороги реагентами, тракторные щётки, пескоразбрасыватели.
В городской администрации уточняют, что точное количество техники в каждой смене будет определяться исходя из дорожных условий и метеопрогноза. Снег на полигоны сейчас не вывозят - его просто нет. Но на случай изменения погодных условий снегоуборочная техника находятся в готовности.
Отмечается также, что при необходимости численность дежурной смены работников на уборке дорог увеличат.
ИСТОЧНИК KP.RU