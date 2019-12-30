2019-12-30T21:21:50+03:00
Общество

Снегоуборочная техника Твери находится в постоянной готовности

Об этом сообщает городская администрация
Виктория ТУШКОВА
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Количество техники в каждой смене будет определяться исходя из дорожных условий и метеопрогноза.Количество техники в каждой смене будет определяться исходя из дорожных условий и метеопрогноза.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Во время новогодних каникул чистить и обрабатывать противоголодёдными смесями улицы Твери будет от 30 до 40 единиц снегоуборочной техники. Это КДМ (комбинированные дорожные машины), «бочки», обрабатывающие дороги реагентами, тракторные щётки, пескоразбрасыватели.

В городской администрации уточняют, что точное количество техники в каждой смене будет определяться исходя из дорожных условий и метеопрогноза. Снег на полигоны сейчас не вывозят - его просто нет. Но на случай изменения погодных условий снегоуборочная техника находятся в готовности.

Отмечается также, что при необходимости численность дежурной смены работников на уборке дорог увеличат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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