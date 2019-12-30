2019-12-30T18:35:32+03:00
Происшествия

В Твери автомобиль такси попал в ДТП

Авария произошла на улице Комарова
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери автомобиль такси попал в ДТП Фото: Юрий АнисимовВ Твери автомобиль такси попал в ДТП Фото: Юрий Анисимов
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ДТП произошло вечером, 30 декабря, на улице Комарова, в Заволжском районе Твери. О случившемся сообщили очевидцы.

Известно, что в аварию попал автомобиль, принадлежащий такси. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

На месте работают экстренные службы Фото: Юрий Анисимов

На месте работают экстренные службы Фото: Юрий Анисимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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