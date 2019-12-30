В новогоднюю ночь общественный транспорт в Твери возить пассажиров не будет

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-30T18:12:08+03:00

В ночь с 31 на 1 января общественного транспорта ждать на остановках не стоит Фото: Олег УКЛАДОВ

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В новогоднюю ночь общественный транспорт на улицы Твери не выйдет. Об этом 30 декабря рассказали в администрации города. А потому, с праздничных гуляний в центре города добираться тверичанам и гостям областной столицы придется своим ходом.

Местные власти объяснили решение не выводить транспорт большой вместимости на улицы города тем, что в прошлые годы автобусы не пользовались спросом у населения.

- В среднем общественный транспорт перевозил в общей сложности до 10 пассажиров. Были зафиксированы случаи вандальных действий – в нескольких автобусах ночью были разбиты стекла, - сетуют в администрации.

Выйдут ли в новогоднюю ночь на линию коммерческие маршрутки неизвестно. Это решение остается на усмотрение перевозчиков.

- На сегодняшний день о планах работы в ночь с 31 декабря на 1 января ни один из них не сообщал, - уточняют в администрации и отмечают, что в течение новогодних каникул с 31 декабря по 8 января муниципальный и коммерческий пассажирский транспорт Твери будет работать по специальному графику.

Так, 31 декабря муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня с 5:00 утра до 22:30 вечера.

1 и 2 января троллейбусы и автобусы выйдут на маршруты в 7:00 утра и поедут в парк в 22:00.

В период с 3 по 8 января муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня с выходом подвижного состава согласно расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU