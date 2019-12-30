В курином фарше и бедрах из Тверской области нашли сальмонеллы
Сальмонеллы обнаружили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в произведенных в Тверской области полуфабрикатах из мяса цыплят-бройлеров - бедрах и фарше.
Образцы были отобраны по месту производства и поступили в лабораторию для исследований в рамках усиленного лабораторного контроля от Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU