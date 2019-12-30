2019-12-30T17:43:49+03:00
Общество

В курином фарше и бедрах из Тверской области нашли сальмонеллы

Экспертизу провела Тверская МВЛ
Ольга ТРОФИМОВА
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В фарше и бедрах кур нашли сальмонеллыВ фарше и бедрах кур нашли сальмонеллыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сальмонеллы обнаружили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в произведенных в Тверской области полуфабрикатах из мяса цыплят-бройлеров - бедрах и фарше.

Образцы были отобраны по месту производства и поступили в лабораторию для исследований в рамках усиленного лабораторного контроля от Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Результаты экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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