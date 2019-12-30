Юморист Вадим Галыгин поохотился на кабанов в Тверской области
Юморист Вадим Галыгин из "Comedy Club" побывал в Тверской области. Об этом он рассказал в своем Instagram и выложил видео, с котором рассказал, зачем приезжал в Верхневолжье.
- Отправляемся с инспекцией в Рамешковский район. Объезд территории, проверка вышек и подготовка к зимнему сезону, – пояснил комик.
Судя по записи, Вадим Галыгин приезжал в деревню Застолбье, чтобы поохотиться с вышки на кабанов.
Подписчикам, которых у него более 800 тысяч, юморист показал, как заправляет хлебом кормушку для диких животных.
- Так, новогодний стол для кабанов. Зови секачей, гулять будем, – шутят Галыгин и его друзья.
ИСТОЧНИК KP.RU