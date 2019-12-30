В Твери 30 иномарок выстроились в новогоднюю "автозвезду"
Вечером, 28 декабря, парковка у гипермаркета на улице Оснабрюкской озарилась светом гигантской "автозвезды". Её выстроили участники закрытого тверского автоклуба "Hyundai Sonata EF Тверь|Тверская область".
Таким образом автолюбители поздравили с Новым годом жителей областной столицы и Верхневолжья.
Праздничная композиция сложилась из 30 автомобилей - 27 из них "Hyundai Sonata EF", один "Volkswagen Polo", одна "Audi A4" и одна "Hyundai Elantra".
30 иномарок выстроились в Твери в новогоднюю "автозвезду" Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Яков Лисичкин
Во флешмобе приняли участие автомобилисты из Твери, Бежецка и Лихославля. Фотографиями необычного поздравления участники клуба поделились в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU