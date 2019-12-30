В Твери 30 иномарок выстроились в новогоднюю "автозвезду"

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-30T15:25:53+03:00

30 иномарок выстроились в Твери в новогоднюю "автозвезду" Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Яков Лисичкин

Праздничное поздравление составили участники одного из автоклубов

Изменить размер текста: A A

Вечером, 28 декабря, парковка у гипермаркета на улице Оснабрюкской озарилась светом гигантской "автозвезды". Её выстроили участники закрытого тверского автоклуба "Hyundai Sonata EF Тверь|Тверская область".

Таким образом автолюбители поздравили с Новым годом жителей областной столицы и Верхневолжья.

Праздничная композиция сложилась из 30 автомобилей - 27 из них "Hyundai Sonata EF", один "Volkswagen Polo", одна "Audi A4" и одна "Hyundai Elantra".

30 иномарок выстроились в Твери в новогоднюю "автозвезду" Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Яков Лисичкин

Во флешмобе приняли участие автомобилисты из Твери, Бежецка и Лихославля. Фотографиями необычного поздравления участники клуба поделились в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU