В Тверской области мужчина украл велосипед, припаркованный у поликлиники
В полицию с заявлением о краже обратился 42-летний житель Бежецка. Мужчина сообщил, что оставил велосипед без присмотра около поликлиники, а его украли.
Полицейские выехали на место происшествия, составили описание украденного транспортного средства и проверили места возможного сбыта краденого.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 26-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул велосипед.
Фигурант задержан. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям совершенным на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU