В Тверской области мужчина украл велосипед, припаркованный у поликлиники

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-30T14:28:46+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратился 42-летний житель Бежецка. Мужчина сообщил, что оставил велосипед без присмотра около поликлиники, а его украли.

Полицейские выехали на место происшествия, составили описание украденного транспортного средства и проверили места возможного сбыта краденого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 26-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул велосипед.

Фигурант задержан. Полицейские проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU