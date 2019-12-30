Сливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в Твери
Пробы молочной продукции были отобраны инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на оптовом складе Твери, в дошкольных образовательных учреждениях Твери и Вышневолоцкого городского округа.
По итогам проверки в масле "Традиционном" сладко-сливочном несоленом, жирностью 82,5%, произведенном в Московской области, выявлено превышение массовой доли консервантов (сорбиновой кислоты и ее солей), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU