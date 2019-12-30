2019-12-30T14:23:19+03:00
Экономика

Сливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в Твери

Продукт изъят из оборота
Ольга ТРОФИМОВА
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Сливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в ТвериСливочным маслом с консервантами кормили дошкольников в ТвериФото: Андрей Минаев
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Пробы молочной продукции были отобраны инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на оптовом складе Твери, в дошкольных образовательных учреждениях Твери и Вышневолоцкого городского округа.

По итогам проверки в масле "Традиционном" сладко-сливочном несоленом, жирностью 82,5%, произведенном в Московской области, выявлено превышение массовой доли консервантов (сорбиновой кислоты и ее солей), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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