На Центральном рынке в Твери продавали санкционный сыр с плесенью
Нарушения выявил Россельхознадзор
У предпринимателя изъяли почти шесть килограммов сыра Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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27 декабря специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни провели рейд по выявлению и пресечению незаконного перемещения продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер (эмбарго).
В результате проверки на территории Центрального рынка города Твери у индивидуального предпринимателя было изъято 5,96 кг санкционного сыра, произведенного в Италии, Германии и Голландии.
В соответствии с законодательством данную продукцию изъяли. В дальнейшем она будет уничтожена.
ИСТОЧНИК KP.RU