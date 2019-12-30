2019-12-30T14:04:50+03:00
Экономика

На Центральном рынке в Твери продавали санкционный сыр с плесенью

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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У предпринимателя изъяли почти шесть килограммов сыра Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиУ предпринимателя изъяли почти шесть килограммов сыра Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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27 декабря специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни провели рейд по выявлению и пресечению незаконного перемещения продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер (эмбарго).

В результате проверки на территории Центрального рынка города Твери у индивидуального предпринимателя было изъято 5,96 кг санкционного сыра, произведенного в Италии, Германии и Голландии.

В соответствии с законодательством данную продукцию изъяли. В дальнейшем она будет уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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