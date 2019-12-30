В Твери дети от трех до шести лет стали больше болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-30T13:56:13+03:00

В декабре ОРВИ чаще всего болеют дети от трех до шести лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области продолжают проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения Верхневолжья.

По данным ведомства на 30 декабря, в целом по области по совокупному населению, а также по всем возрастным группам, недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены.

Отмечено незначительное превышение заболеваемости в Твери, среди детей дошкольного возраста - от трех до шести лет. Заболеваемость обусловлена преимущественно не гриппозными вирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU