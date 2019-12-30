В Твери дети от трех до шести лет стали больше болеть ОРВИ
Среди взрослых эпидпороги не превышены
В декабре ОРВИ чаще всего болеют дети от трех до шести летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области продолжают проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения Верхневолжья.
По данным ведомства на 30 декабря, в целом по области по совокупному населению, а также по всем возрастным группам, недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышены.
Отмечено незначительное превышение заболеваемости в Твери, среди детей дошкольного возраста - от трех до шести лет. Заболеваемость обусловлена преимущественно не гриппозными вирусами.
ИСТОЧНИК KP.RU