В Тверской области заканчивается сезон охоты на лося и кабана
31 декабря 2019 года в Тверской области заканчивается сезон охоты на все половозрастные группы лося, за исключением молодых особей в возрасте до года (охота на них завершится 15 января 2020 года).
С 1 января по 29 февраля запрещается коллективная охота на кабана загоном, охота нагоном, а также с применением охотничьих собак. Об ограничениях напоминает Минприроды региона.
- В период новогодних праздников, службой государственного охотничьего надзора, совместно со штатными работниками охотничьих хозяйств и правоохранительными органами будут усилены меры по охране охотничьих ресурсов на территории региона, - предупреждают в ведомстве.
Браконьерам за незаконную добычу лося грозит уголовная ответственность в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
За убитого животного также придется возместить ущерб в сумме от 240 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося и от 90 тысяч рублей - за одного кабана.
ИСТОЧНИК KP.RU