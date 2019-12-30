2019-12-30T13:39:04+03:00
Общество

В Тверской области заканчивается сезон охоты на лося и кабана

Браконьеров ждут крупные штрафы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области завершается сезон охоты Фото: архив "КП"В Тверской области завершается сезон охоты Фото: архив "КП"
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31 декабря 2019 года в Тверской области заканчивается сезон охоты на все половозрастные группы лося, за исключением молодых особей в возрасте до года (охота на них завершится 15 января 2020 года).

С 1 января по 29 февраля запрещается коллективная охота на кабана загоном, охота нагоном, а также с применением охотничьих собак. Об ограничениях напоминает Минприроды региона.

- В период новогодних праздников, службой государственного охотничьего надзора, совместно со штатными работниками охотничьих хозяйств и правоохранительными органами будут усилены меры по охране охотничьих ресурсов на территории региона, - предупреждают в ведомстве.

Браконьерам за незаконную добычу лося грозит уголовная ответственность в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

За убитого животного также придется возместить ущерб в сумме от 240 тысяч рублей за одну незаконно добытую особь лося и от 90 тысяч рублей - за одного кабана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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