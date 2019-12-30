В Тверской области водитель не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-30T12:54:32+03:00

Один человек пострадал в ДТП в Удомельском городском округе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла 30 декабря, на 2-м км автодороги Удомля-Ряд-Брусово-Шешелово в Удомельском городском округе. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2111" не справился с управлением при повороте направо, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ- 2115".

В результате ДТП пострадал пассажир "одиннадцатой". Угрозы его жизни нет. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU