2019-12-30T12:54:32+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель не справился с управлением автомобилем и попал в ДТП

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Один человек пострадал в ДТП в Удомельском городском округеОдин человек пострадал в ДТП в Удомельском городском округеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 30 декабря, на 2-м км автодороги Удомля-Ряд-Брусово-Шешелово в Удомельском городском округе. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2111" не справился с управлением при повороте направо, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ- 2115".

В результате ДТП пострадал пассажир "одиннадцатой". Угрозы его жизни нет. Водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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