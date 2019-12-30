Житель Тверской области обналичил деньги с чужой банковской карты

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-30T10:42:52+03:00

В Тверской области полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В полицию обратился 58-летний житель Конаковского района Тверской области. Мужчина сообщил, что с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах списали более 26 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый родственник потерпевшего.

В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия подозреваемый видел, как мужчина совершал операцию со своей банковской карты и вводил пароль. С помощью телефона подозреваемый перевел себе деньги со счета банковской карты потерпевшего.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что деньги уже потратил.

За кражу фигуранту грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU