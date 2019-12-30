Житель Тверской области обналичил деньги с чужой банковской карты
В полицию обратился 58-летний житель Конаковского района Тверской области. Мужчина сообщил, что с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах списали более 26 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый родственник потерпевшего.
В ходе разбирательства полицейские установили, что в день происшествия подозреваемый видел, как мужчина совершал операцию со своей банковской карты и вводил пароль. С помощью телефона подозреваемый перевел себе деньги со счета банковской карты потерпевшего.
Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что деньги уже потратил.
За кражу фигуранту грозит до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU