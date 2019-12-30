2019-12-30T10:15:09+03:00
Общество

В новогодние праздники экстренные службы Твери будут дежурить круглосуточно

Также будет организовано дежурство коммунальных служб
Ольга ТРОФИМОВА
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В новогодние праздники в Твери организовано дежурство коммунальных и экстренных службВ новогодние праздники в Твери организовано дежурство коммунальных и экстренных службФото: Татьяна Коркина
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В Твери на протяжении всех новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января – на предприятиях коммунальной сферы будет организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад и представителей руководящего состава.

По всем вопросам, связанным с перебоями в подаче коммунальных услуг, в любое время дня и ночи можно обращаться в объединённую диспетчерскую службу департамента ЖКХ администрации города по телефону: (4822) 34-87-07.

Кроме того, диспетчерские службы в круглосуточном режиме будут работать на ресурсоснабжающих предприятиях города:

МУП "Тверьгорэлектро" – (4822) 66-60-80;

ООО "Тверская генерация" – (4822) 78-00-00;

ООО "Тверь Водоканал" – (4822) 48-11-00, 48-30-44;

ПАО "МРСК Центра" – (4822) 52-15-41.

Также в администрации действует телефон единой дежурно-диспетчерской службы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города: (4822) 44-12-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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