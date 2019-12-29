2019-12-29T10:55:32+03:00
Происшествия

Полицейские спасли дедушку, замерзавшего в лесу в Тверской области

Они подоспели вовремя: пенсионер настолькоо замёрз и ослаб, что даже не мог звать на помощь
Виктория ТУШКОВА
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Герои публикации. Фото: УМВД РФ по Тверской областиГерои публикации. Фото: УМВД РФ по Тверской области
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За помощью в полицию обратилась 82-летняя жительница деревни Рылово Сонковского района. Женщина рассказала,что её 80-летний муж накануне ушёл в лес гулять с собакой и не вернулся.

Позвонить пенсионеру было нельзя - у него не было телефона. Полицейские приняли решение организовать поиск: в такую погоду пожилому человеку в одиночку в лесу долго не продержаться.

На розыск мужчины направилась полиция, МЧС и волонтёры. Группами они прочёсывали лес.

Дедушку удалось найти спустя девять часов. Его обнаружили начальник полиции Краснохолмского муниципального отдела МВД подполковник Олег Хартовский, полицейский отдельного взвода ППС младший сержант полиции Василий Беляков и участковый уполномоченный капитан Роман Виноградов вместе с местным егерем.

Как оказалось, пенсионер ушёл всего не три километра от дома. Но был уже совершенно беспомощен: он лежал в воде на краю болота.Дедушка сильно замёрз и не мог ни двигаться, ни звать на помощь. Полицейские оказали ему первую помощь, вынесли из леса и передали медикам.

- Благодаря профессионализму и слаженным действиям сотрудников полиции жизнь человека была спасена, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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