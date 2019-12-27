В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода
Авария произошла в Андреапольском районе
В Тверской области пешеход погиб под колесами "Волги"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП случилось днем, 27 декабря, в поселке Костюшино, Андреапольского района, Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трезвый водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 3110", наехал на пешехода, лежащего на проезжей части.
В ГИБДД уточняют, что участок дороги с поворотом. Местные жители погибшего пешехода опознали и сообщили, что он злоупотреблял алкоголем.
Подробности устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU