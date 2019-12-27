В Тверской области водитель на "Волге" задавил лежащего на дороге пешехода

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-27T15:04:47+03:00

В Тверской области пешеход погиб под колесами "Волги" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП случилось днем, 27 декабря, в поселке Костюшино, Андреапольского района, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трезвый водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 3110", наехал на пешехода, лежащего на проезжей части.

В ГИБДД уточняют, что участок дороги с поворотом. Местные жители погибшего пешехода опознали и сообщили, что он злоупотреблял алкоголем.

Подробности устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU