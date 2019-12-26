2019-12-26T23:52:05+03:00
Звезды

Уютная выставка «Подарки, милые сердцу», посвященная Новому году, работает в Тверском императорском дворце

В экспозиции представлены более сорока предметов из художественного фаянса
Ирина ТАРАСОВА
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Посетители познакомятся с изделиями, созданными на фабрике М.С. Кузнецова в Тверской губернииПосетители познакомятся с изделиями, созданными на фабрике М.С. Кузнецова в Тверской губернии
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Тверской императорский дворец приглашает на выставку с новогодним и рождественским настроением - «Подарки, милые сердцу».

В экспозиции представлены более сорока предметов из художественного фаянса прошлых столетий, многие из которых, экспонируются впервые.

- Речь идет о предназначении этих произведений. Чаще всего они могли быть официальными или личными подарками для взрослых и детей, - комментируют во Дворце. - Мода на подарки существовала всегда, и она менялась. Но в приоритете всегда останутся цветы, сладости, книги, парфюмерия, ювелирные изделия и милые вещицы, способные дарить нам приятные воспоминания и радовать глаз.

На выставке посетители познакомятся с некоторыми изделиями, созданными на фабрике М.С. Кузнецова в Тверской губернии. Это шкатулки, туалетные коробки, письменные приборы, табачницы, подсвечники, декоративная скульптура и конечно, вазы и кашпо разных форм и размеров (представлены миниатюрные вазочки, которые в 19 столетии ласково называли «вазики»).

- Они украшали комнаты особняков – столовые, гостиные, личные покои и детские. Эти милые безделицы имели не только утилитарное назначение, но одновременно несли в себе художественно-развлекательную функцию. Экспонаты выставки можно назвать словом – «багатель» (пер. с фр. – «безделица», «безделушка»). Изготовление подобных предметов - это отдельное мощное направление «кузнецовского» производства, пользовавшееся большим спросом.

Экспозицию дополняют зимние пейзажи, выполненные во второй половине XX века.

Адрес: Тверской императорский дворец, ул. Советская, д. 3.

Справки по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уютная выставка «Подарки, милые сердцу», посвященная Новому году, работает в Тверском императорском дворце
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