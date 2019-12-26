2019-12-26T20:43:25+03:00
Происшествия

На одной из улиц Твери полицейские задержали наркоторговца

Мужчине грозит 20 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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На улице Твери задержали наркоторговцаНа улице Твери задержали наркоторговцаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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По подозрению в сбыте запрещенного вещества на одной из улиц Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержан 35-летний местный житель.

В ходе личного досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения массой 5,8 грамма, предназначенное для сбыта.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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