На одной из улиц Твери полицейские задержали наркоторговца
Мужчине грозит 20 лет тюрьмы
На улице Твери задержали наркоторговцаФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
По подозрению в сбыте запрещенного вещества на одной из улиц Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержан 35-летний местный житель.
В ходе личного досмотра в кармане куртки у мужчины обнаружили и изъяли наркотическое средство растительного происхождения массой 5,8 грамма, предназначенное для сбыта.
Злоумышленника задержали и доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU