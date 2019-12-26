Администрацию в Тверской области оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений граждан
Нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан выявила Нелидовская межрайонная прокуратура в администрации Нелидовского городского округа.
Установлено, что в августе 2019 года в муниципальном органе с нарушенным сроком рассмотрены четыре обращения.
По выявленным фактам межрайонной прокуратурой в адрес Главы администрации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, два должностных лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на пять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU