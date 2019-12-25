Фальшивое молоко хранилось на складах в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-25T18:02:59+03:00

Молоко с растительными жирами нашли на складе в Тверской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Проверка прошла на одном из оптовых складов Осташкова. Пробы молочной продукции были отобраны инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Образцы отправили на исследование в Тверскую межобластную ветлабораторию. Экспертиза показала, что молоко питьевое ультрапастеризованное жирностью 3,2%, произведенное в Московской области, имеет в составе растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Товар изъят из оборота. Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU