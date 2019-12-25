Многоквартирный дом на Ремесленном проезде в Твери признали аварийным
В прокуратуру Пролетарского района г. Твери обратились жители дома №12, расположенного на Ремесленном проезде.
Надзорный орган провел проверку и выявил, что в указанном доме имеется значительный износ строительных конструкций.
- Администрация Твери в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещения, собственником которого является, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области
Прокуратура обратилась с иском в адрес администрации города с требованием признать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, которое рассмотрено и удовлетворено.
Дальнейшим постановлением администрации Твери дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов остается на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU