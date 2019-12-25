2019-12-25T16:53:51+03:00
Общество

Многоквартирный дом на Ремесленном проезде в Твери признали аварийным

Порядок и сроки переселения граждан контролирует прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд обязал администрацию решить судьбу многоквартирного дома Фото: архив "КП"Суд обязал администрацию решить судьбу многоквартирного дома Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Пролетарского района г. Твери обратились жители дома №12, расположенного на Ремесленном проезде.

Надзорный орган провел проверку и выявил, что в указанном доме имеется значительный износ строительных конструкций.

- Администрация Твери в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещения, собственником которого является, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области

Прокуратура обратилась с иском в адрес администрации города с требованием признать дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, которое рассмотрено и удовлетворено.

Дальнейшим постановлением администрации Твери дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов остается на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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