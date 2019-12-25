2019-12-25T13:29:01+03:00
Происшествия

Водитель на "Газели" увез на крыше трубу от "Моста глупости" в Тверской области

Автомобиль не вписался в высоту сооружения
Ольга ТРОФИМОВА
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Так далеко трубу от моста еще никто не увозил Фото: vk.com/vvvolochke/Алексей БевзушенкоТак далеко трубу от моста еще никто не увозил Фото: vk.com/vvvolochke/Алексей Бевзушенко
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Авария произошла утром, 25 декабря, в Вышневолоцком городском округе, Тверской области.

Водитель на "Газели" снес ограничительную балку "Моста глупости" в Вышнем Волочке. Фургон не вписался в пролет моста, оторвал трубу и проехал с ней на крыше несколько метров.

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе "Вышний Волочёк" в соцсети.

Стоит отметить, что мост среди водителей стал чуть ли не местной достопримечательностью, правда не с положительной стороны. Сколько машин под ним застряло, сосчитать сложно. Но "так далеко трубу от моста еще никто не увозил", - шутят жители в местных пабликах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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