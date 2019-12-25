2019-12-25T12:10:07+03:00
Происшествия

Подсобное помещение автомастерской обокрали в Тверской области

Ущерб составил 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленник задержанЗлоумышленник задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратился мужчина и пояснил, что неизвестный проник в подсобное помещение автомастерской и из кармана его куртки украл 10 000 рублей.

На место происшествия выехала опергруппа. Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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