Подсобное помещение автомастерской обокрали в Тверской области
В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратился мужчина и пояснил, что неизвестный проник в подсобное помещение автомастерской и из кармана его куртки украл 10 000 рублей.
На место происшествия выехала опергруппа. Полицейские опросили свидетелей, осмотрели место происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 43-летний житель Вышневолоцкого района. Мужчина задержан и сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU