В Тверь из Рязанской области привезли молоко с антибиотиком
Отбор проб молочной продукции был произведен инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке города Твери.
Образцы были направлены на анализ в ФГБУ "ВГНКИ". В результате проведенной экспертизы установлено, что молоко ультрапастеризованное питьевое жирностью 2,5%, произведенное в Рязанской области, имеет в составе антибактериальные препараты из группы фторхинолонов, а именно ципрофлоксацина, превышающие нормативно допустимое значение.
Выявленный показатель является нарушениям требований Технического регламента Таможенного союза. Товар снят с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU