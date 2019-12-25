В Тверь из Рязанской области привезли молоко с антибиотиком

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-25T10:37:37+03:00

В молоке из магазина нашли антибиотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Отбор проб молочной продукции был произведен инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке города Твери.

Образцы были направлены на анализ в ФГБУ "ВГНКИ". В результате проведенной экспертизы установлено, что молоко ультрапастеризованное питьевое жирностью 2,5%, произведенное в Рязанской области, имеет в составе антибактериальные препараты из группы фторхинолонов, а именно ципрофлоксацина, превышающие нормативно допустимое значение.

Выявленный показатель является нарушениям требований Технического регламента Таможенного союза. Товар снят с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU