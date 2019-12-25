В Твери "КамАЗ" столкнулся с автобусом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-25T10:01:16+03:00

На Петербургском шоссе столкнулись автобус и "КамАЗ" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла утром, 25 декабря, на Петербургском шоссе, в районе дома №47 в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, "КамАЗ" при повороте налево не уступил дорогу автобусу "Нефаз", принадлежащему ПАТП-1.

В результате столкновения пострадала кондуктор автобуса. Женщина самостоятельно обратилась за медпомощью.

ИСТОЧНИК KP.RU