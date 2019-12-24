2019-12-24T22:12:39+03:00
Звезды

Голосование за новую песню о Твери подходит к концу

Итоги будут подведены 25 декабря в 14.00
Ирина ТАРАСОВА
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Итоговый концерт пройдет 25 декабря в клубе «Биг Бен»Итоговый концерт пройдет 25 декабря в клубе «Биг Бен»Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Две недели продолжается конкурс «Песня Твери к Новому голу» или «проПОЙ с Комсомолкой». Опрос стартовал 10 декабря.

В последние дни определились лидеры народного голосования - Гелани Яндиев и Артем Скалкин, участники группы "Седьмое пришествие марсиан" и 14-летняя Елизавета Жукова из Музыкальной студии «Город мечты».

Однако впереди целая ночь, а значит попытать счастья другие участники еще могут. Опрос на лучшую песню о родном городе завершится 25 декабря в 14.00.

Напомним, мероприятие организовано изданием «Комсомольская правда»-Тверь». 25 декабря в клубе «Биг Бен» (ул. Брагина, 2) состоится финальный концерт, где уже профессиональное жюри определит трех самых сильных финалистов.

В программе – песни, стихи, жаркие танцы и презентация нового торта «Тверь», рецепт которого разработали специально к этому празднику. А также награждение всех участников.

Специальный гость встречи - автор стихотворения о Твери Владимир Ежов - профессор математики в университете Флиндерса в городе Аделаида, президент австралийского союза соотечественников России АИССР, член Московской организации Союза Писателей России и Союза Писателей Чувашии. Автор трех сборников стихов. Владимир Ежов приедет в Тверь для того, чтобы увидеться со всеми участниками и подвести итоги конкурса. А так как встреча состоится накануне Нового года, то наш гость на время станет и.о. Деда Мороза.

Начало в 18.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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