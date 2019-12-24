На Смоленском переулке в Твери сбили мужчину на гироскутере

24 Дек. 21:01 2019-12-24T21:01:20+03:00

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Авария произошла вечером, 24 декабря, на Смоленском переулке, в районе дома №1а.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Пежо", при повороте на право по зеленому сигналу светофора сбил пешехода, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на гироскутере.

Оба участника ДТП трезвые. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU