2019-12-24T21:01:20+03:00
Происшествия

На Смоленском переулке в Твери сбили мужчину на гироскутере

С травмами он госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери водитель сбил пешехода на гироскутереВ Твери водитель сбил пешехода на гироскутереФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 24 декабря, на Смоленском переулке, в районе дома №1а.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Пежо", при повороте на право по зеленому сигналу светофора сбил пешехода, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на гироскутере.

Оба участника ДТП трезвые. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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