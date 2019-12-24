Тверской академический театр драмы наградили «За верность традициям русского классического театра»

СЕГОДНЯ 18:32 2019-12-24T18:32:31+03:00

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23 декабря в столичной Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева в рамках фестиваля «Тургеневская театральная Москва», состоялось подведение итогов конкурса. В состав жюри которого вошли именитые литературоведы, писатели, филологи, тургеневеды, писатели, журналисты.

Театральный праздник прошел совместно с «Тургеневским обществом в Москве» при поддержке Департамента культуры города Москвы и Союза театральных деятелей РФ и был посвящён 200-летию со дня рождения великого писателя и Году театра.

Тверской театр драмы представил на мероприятии спектакль «Отцы и дети». После чего его наградили дипломом «За верность традициям русского классического театра».

Эксперты отметили, что в тверской постановке детально проработаны образы как «отцов», так и «детей», а также раскрыты поднятые автором темы.

- Мы очень рады, что к произведениям И.С. Тургенева обращаются, он интересен современному театру. На мой взгляд, это ещё и большой опыт для актёров и режиссёров – понять текст классика, интерпретировать его и донести до зрителя, – прокомментировал председатель жюри фестиваля-конкурса «Тургеневская театральная Москва», заслуженный деятель искусств РФ Борис Голубицкий.

Директор Тверского театра драмы Светлана Вержбицкая согласилась, подчеркнув, что «спектакль неизменно пользуется успехом как у школьников, так и у зрителей, которые задаются «вечными вопросами».

Напомним, «Отцы и дети» в репертуаре Тверского театра драмы с декабря 2017 года. Режиссёр-постановщик Александр Павлишин взял за основу инсценировку

тургеневского произведения своего театрального педагога Адольфа Шапиро.

Остается лишь добавить, что в фестивале-конкурсе участвовали 14 московских, 5 региональных театров и 6 творческих коллективов (в том числе, МХТ им. А.П. Чехова, Государственный театр наций, Театр на Покровке, Государственный академический театр им. Моссовета и т.д.)

А после поздравить всю команду Тверского театра драмы с такой высокой оценкой!

ИСТОЧНИК KP.RU